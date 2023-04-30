Ferrari без номеров врезался в столб в Москве

РЕН ТВ: 23-летняя девушка пострадала в ДТП с Ferrari на Рублевском шоссе в Москве

Автомобиль Ferrari врезался в столб в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 30 апреля, на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.

В результате аварии пострадала девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения — при этом не уточняется, была ли она за рулем в момент происшествия. Пострадавшую госпитализировали.

Telegram-канал Shot уточняет, что накануне участница аварии праздновала день рождения.

В августе прошлого года в сети появилось видео с места аварии с участием автомобилей Ferrari и Lexus на Симферопольском бульваре в Москве. По словам очевидцев, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.