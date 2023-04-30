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18:08, 30 апреля 2023Бывший СССР

В Энергодаре сбили украинский дрон со взрывчаткой

«Интерфакс»: силовики в Энергодаре уничтожили украинский дрон со взрывчаткой

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили беспилотник со взрывчаткой в районе Энергодара, он был сбит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов Запорожской области.

«Зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4», — объяснил источник.

По его словам, содержимое уничтоженного дрона включало пять пластин взрывчатки по 540 грамм, магнитные крепления, детонаторы и комплект радиопередатчиков.

Ранее Министерство обороны России раскрыло число сбитых с начала специальной военной операции (СВО) на Украине турецких беспилотников Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-Космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста таких аппаратов.

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Алевтина Запольская
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