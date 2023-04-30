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15:18, 30 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 65 военнослужащих ВСУ на одном направлении

В Минобороны РФ заявили о поражении 65 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 апреля, отчитались в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, отряды ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. Известно, что потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи в борьбе против неофашистских образований.

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Сергей Равин
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