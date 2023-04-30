Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны России

Замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению назначен генерал Кузьменков

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве напомнили, что ранее, с 2019 года, Кузьменков занимал пост замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующего войсками национальной гвардии.

До этого, с 2014 по 2018 год он возглавлял Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил, с 2018-й по 2019-й — являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

21 апреля в России сменился командующий Балтийским флотом. Вице-адмирал Владимир Воробьев сменил адмирала Виктора Лиину на этом посту. До назначения Воробьев занимал должность замначальника Генштаба Вооруженных сил России.