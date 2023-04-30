Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в Пулково

Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Пулково

Пилотов российского самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Пулково. О происшествии сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник

По доступным данным, инцидент произошел в субботу, 29 апреля, около 18:50. В ходе приземления воздушного судна неизвестный стал «целиться» в кабину лучом зеленого лазера. Предположительно, злоумышленник находился в районе жилых домов, расположенных рядом с Пулково.

Пилоты успешно посадили самолет и заявили о произошедшем. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в апреле сообщалось о подобном происшествии с пассажирским рейсом, летевшим из Перми во Владикавказ. Ситуация произошла с лайнером Pegas Fly в районе аэропорта Беслан в Северной Осетии. «Экипаж рейса KAR 887 доложил на удалении 17 километров от населенного пункта Назрань о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета», — говорится в сводке.