Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:13, 30 апреля 2023Путешествия

Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в Пулково

Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Пулково

Фото: Vectorina / Shutterstock / Fotodom

Пилотов российского самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Пулково. О происшествии сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник

По доступным данным, инцидент произошел в субботу, 29 апреля, около 18:50. В ходе приземления воздушного судна неизвестный стал «целиться» в кабину лучом зеленого лазера. Предположительно, злоумышленник находился в районе жилых домов, расположенных рядом с Пулково.

Пилоты успешно посадили самолет и заявили о произошедшем. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в апреле сообщалось о подобном происшествии с пассажирским рейсом, летевшим из Перми во Владикавказ. Ситуация произошла с лайнером Pegas Fly в районе аэропорта Беслан в Северной Осетии. «Экипаж рейса KAR 887 доложил на удалении 17 километров от населенного пункта Назрань о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета», — говорится в сводке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России рассказали о ситуации в Артемовске
В Энергодаре сбили украинский дрон со взрывчаткой
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках
В Верховной Раде рассказали о состоянии бюджета Украины
В ЧВК «Вагнер» заявили о попытках ВСУ забрать максимум вооружения из Артемовска
Клуб РПЛ объявил об отставке главного тренера
Черногория пообещала возместить ущерб семьям погибших от агрессии НАТО
Под Херсоном нашли новые тайники ВСУ с оружием
Ксения Бородина высказалась о задержании блогера Блиновской
В Москве мужчину из-за ревности убил бывший сожитель его подруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.