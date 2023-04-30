Турцию призвали выйти из НАТО

Адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз заявил, что стране следует выйти из НАТО

Адмирал Военно-морских сил (ВМС) Турции в отставке Джем Гюрдениз в беседе с телеканалом Tele1 заявил, что стране следует выйти из НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что наибольшая угроза для страны в настоящее время исходит от Запада. «Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем», — заявил он.

По его словам, стране необходимо выйти из Североатлантического альянса ввиду событий вокруг украинского конфликта и планируемого Соединенными Штатами «в эти дни сведения счетов в Тихом океане».

Гюрдениз предупредил, что Вашингтон может втянуть Турцию в конфликт через Украину. Он считает, что в таком случае Анкаре придется закрыть проливы для России и начнется настоящая война между НАТО и РФ. По его мнению, может дойти до применения тактического ядерного оружия.

Адмирал добавил, что Турция должна проводить свою независимую политику, балансируя между «Атлантикой и Азией».

По его словам, в настоящее время Анкара опасается создания государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю. В связи с этим главная угроза исходит от членов альянса — США, Великобритании и Франции, сказал он.

При этом Гюрдениз заявил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна. Адмирал призвал Турцию рассмотреть вступление в военный альянс с Россией, Китаем и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними. Также он предложил плотнее контактировать со странами БРИКС.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Вашингтон пытается создать террористическое государство рядом со страной. Глава МВД напомнил, что после протестов в 2013 году, вызванных объявлением властей о застройке парка Гези в Стамбуле, Турция столкнулась с рядом событий, которые привели к уменьшению инвестиций. Кроме того, добавил он, на ситуации в стране также сказалась пандемия.