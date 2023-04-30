Подозреваемого в крупном обмане российской пенсионерки задержали в аэропорту

Подозреваемого в обмане пенсионерки из Петербурга на 6,7 млн руб. задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, подозреваемого в крупном обмане пенсионерки из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что женщина поговорила с мошенником и ее убедили продать квартиру, а затем передать неизвестному вырученные от сделки средства вместе с другими накоплениями. В общей сложности злоумышленник получил от пенсионерки 6,7 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали утром 27 апреля. Фигурант дела — 31-летний житель Москвы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Отмечается, что в 2014 году мужчина получил два года и четыре месяца лишения свободы за грабеж.

Ранее в Соликамске задержали работавшего на мошенников курьера, который помогал обмануть семь российских пенсионеров. Мужчина должен был приезжать по указанным адресам, забирать наличные и переводить деньги работодателю, оставляя себе процент. Злоумышленники использовали схему «Ваш родственник попал в беду». Они звонили пенсионерам, говорили, что их близкий стал виновником смертельного ДТП, после чего требовали от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за невозбуждение дела и компенсацию вреда пострадавшим.