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16:01, 30 апреля 2023Россия

Собака напала на пятилетнего ребенка в российском городе

В Находке собака напала на пятилетнего мальчика, ребенок получил травмы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Находке собака напала на пятилетнего мальчика. О происшествии сообщили в Telegram-канале МВД Приморского края.

Заявление в полицию подал 38-летний житель города. Собака атаковала его сына в районе дома №35 на улице Нахимовской. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Сейчас правоохранители устанавливают степень тяжести нанесенного мальчику вреда, а также опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства инцидента.

28 апреля бездомная собака напала на шестилетнего ребенка в Оренбурге. Инцидент произошел рядом с гаражами на улице Транспортной. Российского дошкольника доставили в больницу, где врачи диагностировали ему укушенную рану левой кисти.

Ранее в апреле в том же городе стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка в Промышленном районе. Мальчик, который гулял в районе своего дома на Кольцевой улице, скончался на месте. Возраст ребенка не уточнялся.

В феврале в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика, когда он был в гостях у друга.

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Нина Ташевская
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