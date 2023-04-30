Собака напала на пятилетнего ребенка в российском городе

В Находке собака напала на пятилетнего мальчика, ребенок получил травмы

В Находке собака напала на пятилетнего мальчика. О происшествии сообщили в Telegram-канале МВД Приморского края.

Заявление в полицию подал 38-летний житель города. Собака атаковала его сына в районе дома №35 на улице Нахимовской. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Сейчас правоохранители устанавливают степень тяжести нанесенного мальчику вреда, а также опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства инцидента.

28 апреля бездомная собака напала на шестилетнего ребенка в Оренбурге. Инцидент произошел рядом с гаражами на улице Транспортной. Российского дошкольника доставили в больницу, где врачи диагностировали ему укушенную рану левой кисти.

Ранее в апреле в том же городе стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка в Промышленном районе. Мальчик, который гулял в районе своего дома на Кольцевой улице, скончался на месте. Возраст ребенка не уточнялся.

В феврале в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика, когда он был в гостях у друга.