Зеленский пожаловался на отсутствие отпуска

Зеленский об отсутствии отдыха: иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не брал отпуск с начала специальной военной операции (СВО). На нехватку отдыха глава государства пожаловался в интервью скандинавским журналистам.

«Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго», — признался украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, что всегда носит с собой пистолет на случай чрезвычайной ситуации — например, попадания в плен. Украинский президент добавил, что необходимость ношения оружия обусловлена возможностью отстреливаться.

26 января Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на его жизнь. «Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее», — заявил он. Однако президент Украины допустил, что спецслужбы могут об этом знать больше.