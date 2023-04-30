В России высказались об идее переноса выходных с января на май

Депутат Бессараб раскритиковала идею переноса выходных с января на май

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее переноса выходных с января на май. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскритиковала предложенную инициативу.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май. Депутат обратился в Минтруд с инициативой о совместном круглом столе. Кроме того, Даванков направил министру труда России Антону Котякову копию законопроекта о переносе длинных выходных с января на май.

Я уже давно говорю о том, что нельзя трогать новогодние праздники. Мне бы очень хотелось попросить своих коллег, чтобы они не пытались их сокращать. Россияне за новогодние каникулы Светлана Бессараб депутат Госдумы

«В течение определенного периода времени у нас развивалась традиция отмечать Новый год в семье, и сегодня это по-настоящему семейный праздник. Новогодние каникулы — это залог того, что и мама, и папа, независимо от того, как давно они являются работниками в той или иной организации, имеют возможность именно в эти дни отдохнуть вместе со своими детками», — заявила Бессараб.

Депутат объяснила, что далеко не каждый россиянин имеет возможность совместить отпуск со своей второй половиной или с семьей, а новогодние каникулы дают эту возможность.

«Что касается майских праздников, то хотелось бы, чтобы все праздники у нас были длинными, но что есть, то есть. В этом году 1 мая попадает на понедельник, значит, три дня мы гуляем, отдыхаем и имеем возможность покопаться в саду и огороде. Что касается дополнительных дней, то я считаю, что это избыточно. У нас сегодня 14 календарных праздничных дней, дополнительный 15-й уже будет лишним», — заключила парламентарий.

27 апреля глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». По его словам, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.