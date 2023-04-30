В США предрекли провал украинскому контрнаступлению

NYT: украинские военные с дефицитом оружия вряд ли смогут осуществить контрнаступление

В США заявили, что украинское контрнаступление вряд ли закончится успехом. Провал ВСУ предрек журналист Майкл Швирц в своей статье для издания New York Times.

«Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но также и недостатки своей армии», — отметил обозреватель.

В своей статье Швирц также привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате контрнаступления ВСУ маловероятны. Кроме того, у армии Украины сокращаются запасы оружия. Как отметил журналист, «после 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны».

Ранее телеканал CNN заявил, что Украина может начать наступление в любой момент, но есть ряд факторов, которые его затягивают. Главный из таких факторов — сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который будет «огромным испытанием» для украинских военных. Она представляет собой «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту», отметили журналисты.

Ранее издание The Times со ссылкой на обнародованные секретные материалы американской разведки сообщило, что ВСУ едва смогут добиться успехов в ходе контрнаступления.