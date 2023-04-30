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02:37, 30 апреля 2023Мир

Меркель признала свою вину в расколе общества в Германии

Меркель заявила, что некоторые ее решения на посту канцлера приводили к расколу в обществе
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что некоторые ее решения на государственном посту приводили к расколу в обществе. Свою вину в произошедшем политик признала в интервью газете Die Zeit.

«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — заявила она.

В качестве примера Меркель назвала решение не закрывать границы для сирийских беженцев во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году. По ее словам, это привело к ряду противоречий.

«Но именно поэтому я не могу отменить решения, которые я приняла из соображений гуманности», — подчеркнула бывший канцлер.

Комментируя ситуацию на Украине, Меркель выступила в поддержку открытого диалога ради скорейшего урегулирования конфликта.

Ангела Меркель была избрана канцлером Германии 22 ноября 2005 года, в тот же день она была приведена к присяге. 8 декабря 2021 года Меркель официально сложила с себя полномочия.

В конце прошлого года бывший канцлер в интервью Die Zeit признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке страны еще не решен.

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Марина Совина
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