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09:09, 30 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла дело об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга

ФСБ установила, что убийство вице-губернатора Петербурга Маневича совершила Тамбовская ОПГ

Фото: Rebrova Irina / Shutterstock / Fotodom

ФСБ раскрыла дело об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича 1997 года и установила, что оно было совершено по заказу лидера Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом сообщает ТАСС.

«Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», — заявили в службе безопасности. Оба фигуранта признались в совершении убийства и рассказали, что Барсуков лично передал им автомат Калашникова.

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Отмечается, что один из преступников вел наблюдение за местом жительства Маневича и передавал данные о его передвижении подельнику. Второй стрелял по машине, в которой находился чиновник.

В феврале 2022 года лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарин), известному также как ночной губернатор Петербурга вменили новые эпизоды преступлений. Ему инкриминировали подстрекательство к убийству своих приближенных — охранника Георгия Позднякова, являвшегося совладельцем клуба «Голливудские ночи» и крестника Яна Гуревского — на почве личных неприязненных отношений. По версии следствия, Поздняков и Гуревский спровоцировали конфликт между Барсуковым и авторитетным бизнесменом Константином Яковлевым (Костя Могила), который был убит в мае 2003 года в Москве.

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Виктория Кондратьева
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