В посольстве России прокомментировали возможность разрыва дипотношений с Польшей

Посол РФ в Польше Андреев заявил о готовности к любым решениям после инцидента в Варшаве

В посольстве России заявили о готовности к любым решениям Москвы после инцидента с захватом здания российской школы в Варшаве. Так возможность разрыва дипотношений с Польшей прокомментировал посол России в стране Сергей Андреев, его слова передает ТАСС.

«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — пояснил Андреев.

29 апреля стало известно, что представители мэрии Варшавы с сотрудниками правоохранительных органов ворвались на территорию школы при российском посольстве. После того как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота, польские власти начали выламывать двери.

В МИД России пообещали жестко ответить на произошедшее и назвали случившееся провокационной затеей и грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. В свою очередь, посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва объявит Варшаве протест из-за этого инцидента. По его словам, действия Варшавы расцениваются как вторжение на территорию дипломатического объекта.

В марте МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. Уточнялось, что это коснется здания школы при российском посольстве.