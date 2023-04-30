Бастрыкин взял на контроль расследование убийства родителями грудного ребенка

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства грудного ребенка в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве грудного ребенка родителями в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Глава СКР поручил руководителю следственного управления СКР по региону Аслану Хуаде доложить о ходе расследования соответствующего уголовного дела. «Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь, после чего попытали сокрыть тело и заявили в полицию о пропаже ребенка. Telegram-канал Mash уточнял, что отец случайно ударил ребенка ногой во время ссоры с женой. После этого, как утверждается, родители расчленили девочку и разложили останки по пакетам.

По факту произошедшего, сообщает СК, возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц») УК РФ. Подозреваемых арестовали до 26 июня.