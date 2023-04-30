Дерматолог назвала пять средств для ежедневного ухода за кожей

Дерматолог Кристофер Томассиан: витамин С и ретинол улучшат качество кожи

Дерматолог Кристофер Томассиан из Калифорнии, США, назвал пять средств для ежедневного ухода, которые помогут улучшить качество кожи. На пост врача в TikTok обратило внимание издание Insider.

Врач посоветовал каждое утро использовать сыворотку с витамином С. По словам Томассиана, она поможет улучшить цвет лица и предотвратить раннее старение. Ежедневный уход перед сном, по его мнению, обязательно должен включать ниацинамид — вид витамина В3, который увлажняет кожу, помогает бороться с акне, покраснениями и темными пятнами.

Дерматолог рекомендовал три раза в неделю на ночь применять ретинол. Он объяснил, что это вещество является единственным средством, которое помогает выработать коллаген, необходимый для сохранения молодости. Кроме того, специалист посоветовал один раз в неделю делать мягкий пилинг с применением химических эксфолиантов — кислот. Молочная кислота, по его словам, подходит для чувствительной кожи, миндальная или гликолевая — для кожи склонной к акне.

Наконец, Томассиан посоветовал ежедневно наносить солнцезащитный крем на кожу лица и шеи. Ультрафиолетовые лучи, по его словам, вызывают ранее старение и увеличивают риск возникновения рака кожи.

Ранее дерматолог Теодора Мауро предупредил о распространенной привычке, ведущей к раннему старению. По его словам, кожа на шее быстрее стареет при наклоне головы во время использования гаджетов.