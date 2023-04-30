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03:09, 30 апреля 2023Мир

США обвинили в разжигании конфликта на Украине

Спикер парламента Кубы Ласо обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо обвинил американские власти в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, США пытаются путем медийного давления возложить ответственность за конфликт на Россию. Он заявил, что кубинский парламент выражает самое энергичное осуждение односторонних санкций в отношении России.

«Мы выступаем против политики изоляции России посредством мощной медийной компании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта», — подчеркнул Ласо в ходе встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в Гаване.

Также он заявил, что Куба осуждает политику расширения и приближения НАТО к российским границам.

Ранее колумнист портала The Hill Брэд Дресс заявил, что республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Он также привел данные исследования, показавшего, что 59 процентов жителей США все еще согласны с поддержкой Киева. Но отметил, что показатель этот с 2022 года снизился.

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Марина Совина
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