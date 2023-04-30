Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 30 апреля 2023Мир

Конгрессмен рассказал об осуждении со стороны США из-за законопроектов по Киеву

Конгрессмен Гэтц: власти США считают проекты аудита средств для Киева выгодными Путину

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Власти США считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются «для Путина». Об осуждении ряда законопроектов со стороны Белого дома рассказал член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — отметил конгрессмен, изображая комментарии своих коллег насчет его законопроекта.

Гетц подчеркнул, что американские власти должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Киеву, но и военной. В своем проекте он предложил раскрыть правду о нахождении американских войск на украинской территории.

Ранее издание The Hill написало о том, что республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Журналисты напомнили, что в февраля 2022 года США предоставили Киеву более 30 миллиардов долларов помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Боец ЧВК «Вагнер» назвал оставшееся расстояние до полного взятия Артемовска
Россиянам рассказали о пользе и вреде восточной кухни
Российские военные поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона
Конгрессмен рассказал об осуждении со стороны США из-за законопроектов по Киеву
Байден встретился с семьей Гершковича
Битва кота и крысы в Москве попала на видео
В США предрекли провал украинскому контрнаступлению
Житель Артемовска рассказал об обстрелах жилых кварталов бойцами ВСУ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку данных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.