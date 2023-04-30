Конгрессмен Гэтц: власти США считают проекты аудита средств для Киева выгодными Путину

Власти США считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются «для Путина». Об осуждении ряда законопроектов со стороны Белого дома рассказал член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — отметил конгрессмен, изображая комментарии своих коллег насчет его законопроекта.

Гетц подчеркнул, что американские власти должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Киеву, но и военной. В своем проекте он предложил раскрыть правду о нахождении американских войск на украинской территории.

Ранее издание The Hill написало о том, что республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Журналисты напомнили, что в февраля 2022 года США предоставили Киеву более 30 миллиардов долларов помощи.