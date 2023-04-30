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15:25, 30 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили до 30 солдат ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки российские войска уничтожили до 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская авиация и артиллерия нанесли серию ударов по позициям украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения противника дислоцировались в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка ДНР.

Потери ВСУ на данных направлениях составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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Варвара Кошечкина
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