Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 30 апреля 2023Мир

Захарова отреагировала на смерть Зайцева

Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям модельера Зайцева
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на смерть российского модельера Вячеслава Зайцева в своем Telegram.

Захарова выразила соболезнования семье и друзьям модельера. «Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное!» — написала она.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля. Его доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Стало известно о гибели самого результативного зенитчика ВСУ в зоне СВО
Захарова отреагировала на смерть Зайцева
Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать помогать Украине
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева
В Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников
«Локомотив» разгромил «Химки» благодаря дублю Дзюбы
Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Вячеславом Зайцевым
В Киеве заявили о подготовке Польши к прямой конфронтации с Россией
В России указали на роль Меркель в украинском конфликте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.