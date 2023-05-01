В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным на сайте, сигнал тревоги раздался в регионах 1 мая в 20:07 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что в трех регионах Украины произошли взрывы. Они были слышны в Днепропетровской и Киевской областях, а также в самой столице.

В ночь на 1 мая воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Ранее сигналы тревоги прозвучали в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени они распространились на всю территорию страны.