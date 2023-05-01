Дуда призвал ЕС к большему сближению с США

Президент Польши Дуда призвал укреплять сотрудничество Евросоюза и США

Президент Польши Анджей Дуда заявил о приоритете сотрудничества Европы и США в период, пока его страна будет председательствовать в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

О намеченных планах Дуда рассказал в ходе речи, посвященной очередной годовщине вступления республики в ЕС. Польша будет исполнять роль председателя в Европейском союзе в первой половине 2025 года. По словам Дуды, Варшава приветствует укрепление сотрудничества с Вашингтоном и евроатлантических связей. «Больше США в Европе, больше Европейского Союза в США», — заявил он.

Дуда призвал больше сближаться с Соединенными штатами в том числе потому, что такое движение, на его взгляд, имеет фундаментальное значение для построения безопасности. Также президент подчеркнул, что поддерживает вступление новых государств в Евросоюз: «Одним из главных наших приоритетов во время польского председательства будет членство Украины и Молдавии в ЕС».

«Мы являемся сторонниками политики открытых дверей, поэтому я также смотрю на страны Западных Балкан», — отметил Дуда.

Отмечается, что процесс вступления новых стран в ЕС может занять длительное время. Так, Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.

В середине апреля авторы издания Daily Express сообщили, что политика Евросоюза побуждает все больше стран покинуть объединение. Среди прочих возможность выйти из ЕС рассматривают Италия, Греция, Польша и Франция.