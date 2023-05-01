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19:01, 1 мая 2023Россия

В России повысили тариф на передачу электроэнергии

Правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%

Фото: Adrian Wyld / Shutterstock / Fotodom

В России с понедельника, 1 мая, на 6,3 процента увеличились тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что повышенные тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

25 апреля стало известно, что с начала мая у ряда россиян увеличится пенсия. В частности, изменения коснутся россиян старше 80 лет — по закону им полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Писать заявление для этого не потребуется, так как Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах.

Кроме того, Центробанк с 1 мая повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Эти изменения направлены на то, чтобы банкам было невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками.

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Варвара Кошечкина
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