В России повысят пенсии и начнут выдавать наличные по-новому. Что еще изменится в жизни россиян с 1 мая?

В России 1 мая вырастет часть пенсий и изменится порядок их выплат

С 1 мая в России произойдет ряд важных изменений в законах и других нормативных документах, которые отразятся на жизни миллионов людей. Каким категориям граждан повысят пенсии, как изменится порядок получения социальных выплат наличными и сколько продлятся вторые длинные выходные — в материале «Ленты.ру».

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Май традиционно начинается с длинных выходных. Трехдневный уик-энд в честь Дня весны и труда уже идет с субботы, 29 апреля, и завершится 1 мая. Первым рабочим днем станет вторник, 2 мая. А в честь Дня Победы нерабочие дни продлятся с 6 по 9 мая включительно. Первые две трудовые недели месяца получатся короткими.

Части пенсионеров повысят выплаты

С 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия. Так, прибавку получат граждане, достигшие 80-летнего возраста. По закону им полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Писать заявление для этого не потребуется, так как Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах.

Кроме того, увеличится надбавка к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Она им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях Почты России

Почта России останется единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. До 1 мая для этого можно было пользоваться услугами альтернативных частных компаний. Теперь их клиенты будут автоматически переведены на обслуживание в Почте России.

Горячее питание в школах станет обязательным

Правительство изменило с 1 мая порядок составления меню для школьников. Теперь компаниям-подрядчикам придется согласовывать его с руководством образовательных организаций. Причем, делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы детей. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

Ипотека может стать дороже

Центробанк с 1 мая повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Эти изменения направлены на то, чтобы банкам было невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. Кредитные организации будут реже одобрять ипотеку таким клиентам. А тем, кто одобрение все же получит, придется брать ссуду под более высокий процент.

Заработает паромное сообщение между Трабзоном и Сочи

С 1 мая открывается регулярное паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи. Как уточнил глава торгово-промышленной палаты турецкого города Эркут Челеби, между портами будут курсировать паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для грузов.

Безвизовый режим с Албанией перестанет работать

Албания отменила сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября. Таким образом, теперь для посещения страны россияне должны будут оформлять визу в соответствии с целью их поездки.