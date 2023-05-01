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23:45, 1 мая 2023Мир

Стало известно о подготовке Финляндией соглашения о базах США в стране

Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США о возможности размещения военных баз

Фото: IMAGO / Roni Rekomaa / Global Look Press

Финляндия готовит соглашение с США, которое даст возможность размещать американские военные базы на территории страны. Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat.

В частности, соглашение позволит Вооруженным силам США использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил такие договоренности максимизацией безопасности страны, а также назвал США важным фактором в этом вопросе.

Ранее посольство России в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения с Финляндией практически разрушены на фоне вступления государства в НАТО. Финляндия официально стала членом альянса 4 апреля.

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Марина Совина
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