Стало известно о подготовке Финляндией соглашения о базах США в стране

Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США о возможности размещения военных баз

Финляндия готовит соглашение с США, которое даст возможность размещать американские военные базы на территории страны. Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat.

В частности, соглашение позволит Вооруженным силам США использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил такие договоренности максимизацией безопасности страны, а также назвал США важным фактором в этом вопросе.

Ранее посольство России в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения с Финляндией практически разрушены на фоне вступления государства в НАТО. Финляндия официально стала членом альянса 4 апреля.