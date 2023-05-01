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03:24, 1 мая 2023Мир

В Индии оскорбились из-за публикации украинского Минобороны

Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо властей Украины

Фото: Unsplash.com

Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта заявил в Twitter, что оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо властей Украины.

Таким образом политик прокомментировал ныне удаленный твит украинского Минобороны. В публикации были две фотографии, на одной — столб дыма после атаки беспилотниками нефтебазы в Севастополе, на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали, которую пририсовали к первому кадру в образе Мерлин Монро.

Гупта напомнил, что недавно замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Дели и попросила поддержки у индийских властей.

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали», — возмутился политик, подчеркнув, что это является нападением на индуистские взгляды по всему миру.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

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Марина Совина
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