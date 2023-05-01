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14:09, 1 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны заявило о ликвидации 15 украинских военных на херсонском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 15 бойцов личного состава на херсонском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российским военным удалось также уничтожить технику украинской стороны на данном направлении.Так, в течение суток было уничтожена два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Ранее в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

28 апреля Минобороны заявило, что российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.

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Варвара Кошечкина
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