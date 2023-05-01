Российский разведчик оценил возможность ударов Киева по России в мае

Разведчик Матвийчук: Киев может предпринять попытки испортить 9 Мая терактами

Украинские власти могут предпринять попытки испортить 9 Мая террористическими атаками. Так возможность ударов Киева по России оценил военный разведчик с боевым опытом Анатолий Матвийчук в разговоре с «МК».

«Чем ближе будет наш общий праздник — День Победы (киевские политики, кстати, предложили переименовать его в "день оккупации Европы"), тем больше попыток будет его испортить террористическими актами», — сказал он.

Разведчик подчеркнул, что Украина постепенно становится «террористическим государством», от которого можно ожидать всего.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую контрнаступления. Он отметил, что военные, снаряды, вооружение и прочие ресурсы уже подготовлены.

Позже сенатор Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова Резникова болтовней.