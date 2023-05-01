Лариса Гузеева опубликовала фото Александра Олешко в инвалидном кресле

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото шоумена Александра Олешко в инвалидном кресле.

Актриса отметила, что таким образом Олешко вел музыкальную программу «Две звезды».

«Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия», — написала Гузеева, подчеркнув, что после шоу артиста увезли на каталке.

Гузеева же была приглашена в шоу в качестве члена жюри вместе с Леонидом Ярмольником, Дмитрием Харатьяном и музыкантом Сергеем Жилиным, который известен телезрителям по проекту «Голос».

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