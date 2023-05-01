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09:32, 1 мая 2023Экономика

Эксперты спрогнозировали курс рубля на ближайшее время

Финансовый аналитик Антонов не ожидает ослабления рубля в мае из-за санкций

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что доллар может достигнуть отметки в 85 рублей в мае. Своим прогнозом на ближайшее время аналитик поделился с газетой «Известия».

По словам Антонова, курс на последний весенний месяц будет зависеть от множества факторов, в том числе от политической ситуации в мире и в России. Однако он отметил, что Китай и Индия планируют закупать больше нефти и газа, что может положительно отразиться на курсе российской валюты.

«В мае не ожидается усиления санкций, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаем, при этом тест долларом уровня 85 рублей составляет больше 80 процентов. Здесь ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть <…>. Мосбиржа в связи с майскими праздниками не будет проводить торги 1 и 9 мая. Торговые объемы по рублевым парам должны сохраниться на уровнях апреля», — заявил эксперт.

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Директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин подчеркнул, что прогноз курса валют на месяц может быть неточным, так как зависит от новостного фона. В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что российская экономика показывает положительную динамику.

Ранее главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что снижение курсов доллара и евро после сохранения Центральным банком России ключевой ставки на уровне 7,5 процента было воспринято рынком как сильный сигнал. Она предположила, что курс доллара останется в районе около 80 рублей.

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Варвара Кошечкина
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