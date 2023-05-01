Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 1 мая 2023Россия

Раскрыто возможное местонахождение участников подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Baza: участники подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться в Москве

Фото: Пресс-служба СЗО Росгвардии / ТАСС

Участники подрыва опоры линии электропередачи (ПЭП) в Ленинградской области могли скрыться в Москве. Возможное местонахождение диверсантов раскрыл Telegram-канал Baza.

Утверждается, что правоохранители разыскивают в столице черный Chevrolet Captiva с волгоградскими номерами. Предполагается, что диверсанты передвигаются на этом авто. При этом издание 78.ru утверждает, что машиной владеет 30-летний россиянин.

Ранее в ФСБ рассказали, что взрывное устройство, которое было обезврежено на опоре ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, имело электронное управление.

По факту подрыва опоры ЛЭП, который был совершен 1 мая, возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ, а также по части 1 статьи 222 («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе
В сети гипермаркетов «Ашан» сняли с продажи символику ко Дню Победы
Трампу отказали в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования
Стали известны подробности подготовки Костомарова к протезированию
Евгений Петросян отреагировал на слухи о своей госпитализации
В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны
Раскрыто возможное местонахождение участников подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Рогов сообщил об ударе ВСУ по поселку в Запорожье
Неизвестный китайский дирижабль заметили на спутниковых снимках
Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.