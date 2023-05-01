Раскрыто возможное местонахождение участников подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Baza: участники подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться в Москве

Участники подрыва опоры линии электропередачи (ПЭП) в Ленинградской области могли скрыться в Москве. Возможное местонахождение диверсантов раскрыл Telegram-канал Baza.

Утверждается, что правоохранители разыскивают в столице черный Chevrolet Captiva с волгоградскими номерами. Предполагается, что диверсанты передвигаются на этом авто. При этом издание 78.ru утверждает, что машиной владеет 30-летний россиянин.

Ранее в ФСБ рассказали, что взрывное устройство, которое было обезврежено на опоре ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, имело электронное управление.

По факту подрыва опоры ЛЭП, который был совершен 1 мая, возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ, а также по части 1 статьи 222 («Незаконный оборот взрывных устройств»).