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19:12, 1 мая 2023Ценности

Девушка сделала тату и показала серое пятно на ее месте через два года

Блогерша сделала на руке тату с героем из мультфильма и пожалела об этом спустя два года

Фото: @swagmoneyyyy

Блогерша Мия (фамилия неизвестна) сделала тату с героем из мультфильма на руке и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом swagmoneyyyy продемонстрировала набитое на коже изображение созданного в 1930-х годах персонажа Бетти Буп, которое отличают чересчур маленький размер и четкая детализация черт лица героини. Затем девушка показала, какой вид приобрел рисунок спустя два года. На опубликованных кадрах видно, что на месте татуировки появились слитые в единое серое пятно элементы.

«Раньше это тату было милым, но теперь я хочу, чтобы его удалили. Мораль этой истории такова: не делайте крошечных татуировок с большим количеством деталей», — посетовала она.

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Публикация стала вирусной, набрав 4,1 миллиона просмотров. Подписчики оценили рисунок на руке блогерши в комментариях под постом. «Я крайне удивлен, что уже через два года татуировка утратила свой внешний вид», «Черт возьми, это ужасно сделано!», «Вот почему я не делаю маленькие татуировки. Они красивые, но в перспективе не долговечные», — написали они.

Ранее в апреле блогерша Микаэли Кларк сделала татуировку во рту и раскрыла причину своего сожаления. Сначала инфлюэнсерша рассказала, что за упомянутый рисунок она заплатила 65 фунтов стерлингов (6500 рублей). Затем юзерша продемонстрировала кривое нечеткое изображения в виде улыбающегося смайлика, набитое тату-мастером на внутренней стороне губы, и рассмеялась на камеру.

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Екатерина Ештокина
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