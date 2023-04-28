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09:08, 28 апреля 2023Ценности

Девушка сделала татуировку во рту и раскрыла причину своего сожаления

Блогерша Микаэли сделала тату со смайликом на внутренней стороне губы и пожалела об этом

Кадр: @makeupwithmikaely

Блогерша Микаэли Кларк сделала татуировку во рту и раскрыла причину своего сожаления. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом makeupwithmikaely рассказала, что за упомянутый рисунок она заплатила 65 фунтов стерлингов (6500 рублей). «Это была моя первая татуировка, и мне пришлось заплатить за нее наличными, поэтому вернуть деньги за нее я не смогла», — посетовала она. Затем юзерша продемонстрировала кривое нечеткое изображения в виде улыбающегося смайлика, набитое тату-мастером на внутренней стороне губы, и рассмеялась на камеру.

Подписчики поделились своим мнением по поводу татуировки девушки в комментариях под постом. «По-моему, такая работа должна была выйти вам совсем бесплатной», «У меня был такой же печальный опыт», «На самом деле вы заплатили минимальную цену за такой рисунок», — высказались они.

Ранее в апреле блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что на ногах юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров.

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Екатерина Ештокина
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