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15:17, 1 мая 2023Силовые структуры

Двое мужчин умерли в московском хостеле с разницей в три часа

В московском хостеле обнаружили трупы двух мужчин без телесных повреждений

Фото: Unsplush

В московском хостеле обнаружили трупы двух мужчин без видимых телесных повреждений. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в хостеле на улице 50 лет Октября. Там в разных номерах обнаружили трупы мужчин в возрасте 21 и 22 лет.

По данным Telegram-канала Shot, тела были обнаружены с разницей в несколько часов. Так, труп 21-летнего молодого человека нашли в районе 6 часов утра, после чего сотрудники хостела вызвали полицию. Второй звонок с сообщением о теле в соседнем номере поступил в экстренные службы через три часа.

Были ли молодые люди знакомы, не сообщается. Авторы канала пишут, что, по предварительным данным, они могли отравиться неизвестными веществами. Точную причину смерти мужчин установит медико-судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину заподозрили в убийстве 90-летней матери после ссоры. По предварительным данным, она зарезала пенсионерку кухонным ножом.

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Варвара Кошечкина
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