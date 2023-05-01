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13:49, 1 мая 2023Забота о себе

Недовольная интимными ласками мужа женщина лишилась секса

Irish Examiner: женщина отвергла интимные ласки мужа и лишилась секса

Фото: Unsplash

Женщина отвергла интимные ласки мужа и лишилась секса. За советом о том, как исправить ситуацию, она обратилась к специалисту по отношениям Сьюзи Годсон, сообщает издание Irish Examiner.

Состоящая 17 лет в браке женщина рассказала, что они с мужем решили разнообразить интимную жизнь. Однако когда супруг проявил активность в постели, то своим поведением оттолкнул жену.

Мне кажется, муж насмотрелся порно. И мне не нравится, что и как он делает в постели языком и телом. Я сказала ему об этом, он обиделся. И теперь у нас вообще нет секса. Что мне делать?

женщина, лишившаяся секса

Специалист по отношениям Годсон отметила, что мужчинам не нравится, когда их критикуют за копирование поведения актеров из фильмов для взрослых. «Но он искренне старался разнообразить ваш секс. И теперь он смущен», — прокомментировала Годсон.

Он понял, что вам не понравилось. Однако вам все равно нужно откровенно поговорить о произошедшем. Очевидно, вы оба заметили, что секс потерял изюминку. Обсудите, чего именно вам не хватает

Сьюзи Годсонспециалист по отношениям

По словам Годсон, нужно всеми силами поддерживать близость с партнером, тогда и интимная жизнь наладится. «Именно близость делает секс фееричным, — констатировала она. — Близость — это не только глубокие чувства и доверие, но и физический контакт. Важно, как он заправляет ваши волосы за уши перед тем, как поцеловать, или как ваши руки инстинктивно тянутся к нему, когда вы вместе».

Восстановить близость в сексуальных отношениях легко, если вы любите и уважаете друг друга. Все, что вам действительно нужно, — это проводить вместе больше времени, чтобы заботиться друг о друге. Прогулка, обед или поездка — идеальные варианты для общения

Сьюзи Годсонспециалист по отношениям
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Годсон рекомендовала не торопиться возвращаться к экспериментам в постели. «Если вы позволите эмоциональной связи укрепиться до того, как поддадитесь желанию, вы насладитесь лучшим сексом, который у вас был за последние годы, и эта неудачная интерлюдия будет забыта», — констатировала она.

Ранее Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Среди прочего она посоветовала делать эротический массаж.

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Алиса Дмитриева
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