Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 1 мая 2023Мир

Компания жены Сунака получила финансовую поддержку от властей

Times: компания жены премьера Британии Сунака получила финансовую поддержку от властей
Риши Сунак и Акшата Мурти

Риши Сунак и Акшата Мурти. Фото: Tristan Fewings / Reuters

Компания, долей в которой владеет жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти, получила деньги от властей в рамках государственной поддержки. Об этом пишет The Times.

По информации издания, супруга политика руководит инвестиционной компанией, владеющей долей в стартапе в сфере образовательных технологий под названием Study Hall. Сообщается, что в 2022 году организация получила грант от правительственной компании Innovate UK, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям, работающим в сфере инноваций. Сумма гранта составила 349 976 фунтов (34,6 миллиона рублей).

В статье отметили, что факт того, что компания первой леди Великобритании получила финансовую поддержку от властей, открывает новые вопросы о ее взаимодействии с правительством страны, возглавляемым ее мужем.

В середине апреля стало известно, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака.

Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет на 15 тысяч долларов за вещи, пропавшие из ее загородной резиденции Чевенинг, в том числе за халаты и тапочки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
В ФСБ рассказали подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
МВД Болгарии заявило о покушении на главного прокурора республики
В Германии заявили о возвращении части дипломатов из России
Врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин
В Minecraft рухнул сервер после митинга у памятника Жириновскому
Компания жены Сунака получила финансовую поддержку от властей
ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ
Россия заявила о беспрецедентной русофобии во Франции
Двое россиян пропали без вести на федеральной трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.