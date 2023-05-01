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19:36, 1 мая 2023Бывший СССР

В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны

В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России, чтобы не тратить запасы ПВО
СюжетМинобороны:

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Британский военный аналитик Майкл Кларк посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) пропускать ракетные удары, которые поступают со стороны российской армии, чтобы не тратить запасы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

По его словам, такая тактика поможет сохранить запасы до планируемого в будущем контрнаступления. Кларк также призвал военное руководство Украины не использовать американские зенитные комплексы против недорогостоящих дронов.

«Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше. Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки [персонала], и они очень дорогие», — поведал военный аналитик.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую контрнаступления.

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Анастасия Астахова
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