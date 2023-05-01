Стал известен диагноз модельера Зайцева перед смертью

«Известия»: кровотечение в желудке у модельера Славы Зайцева началось из-за язвы

У российского модельера Вячеслава Зайцева был обнаружен диагноз язва желудка. Об этом стало известно газете «Известия».

По данным издания, именно язва стала причиной начавшегося кровотечения в желудочно-кишечном тракте перед смертью известного художника-модельера.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля. Его доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.