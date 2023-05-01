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18:42, 1 мая 2023Ценности

Бывший директор Дома моды Зайцева рассказал о встрече с ним незадолго до смерти

Экс-директор Дома моды Зайцева рассказал о последней встрече с ним незадолго до смерти

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал о последней встрече с модельером незадолго до его смерти. Об этом он сообщил в разговоре «Известиями», запись которого была опубликована в Telegram-канале издания.

«Ровно неделю назад я проводил творческую встречу, он приехал. У нас с ним была отработана эта история — творческие встречи Вячеслава Зайцева. А по телефону мы с ним общались в среду или четверг», — рассказал собеседник.

Головин добавил, что последние десять лет модельер чувствовал себя плохо и терпел боль: «У него был букет заболеваний, и основным была болезнь Паркинсона. Он не скрывал, он об этом говорил. Вячеслав Михайлович — очень волевой человек. Он может терпеть такую боль, которую мы с вами не выдержим. Но время пришло».

Экс-директор Дома моды поведал, что у художника были трудные отношения с сыном Егором. «Вячеслав Михайлович мне говорил, что Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но он его любил, как любой родитель любит свое чадо. И всегда надеялся, что Егор что-то сделает. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», — отметил Головин, подчеркнув, что из-за натянутых отношений с близким человеком модельер жил в безразличии и безденежье.

Бывший руководитель Дома моды также выразил надежду на то, что дизайнер будет похоронен с государственными почестями и заявил о том, что прощание с Зайцевым организовывают его родственники.

Ранее в сети появилось последнее фото российского модельера.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. Известный отечественный модельер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. Уточнялось, что в медучреждение его доставили с кровотечением в желудке.

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Анастасия Астахова
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