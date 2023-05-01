Экс-разведчик США Риттер предупредил Зеленского об увеличивающемся риске гибели

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предупредил президента Украины Владимира Зеленского об увеличивающемся с каждым днем риске гибели в беседе с YouTube-каналом U.S. Tour of Duty.

«Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко», — констатировал Риттер. По мнению экс-разведчика, Зеленский не проживет долго, если не уйдет в отставку как можно скорее. «Его уберут либо военные, либо новый майдан. Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет», — добавил он.

Ранее Скотт Риттер назвал планируемое контрнаступление тяжелым для Украины, так как армия страны несет большие потери на фронте. По предварительным данным, Украина уже потеряла в конфликте более 300 тысяч военных, сообщил он.