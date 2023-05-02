На Украине назвали количество пропавших без вести после начала СВО людей

Количество пропавших без вести людей на Украине насчитывает 23 тысячи человек

Министерство внутренних дел (МВД) Украины сообщило, что количество пропавших без вести людей в стране насчитывает 23 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

По информации министерства, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине пропали десятки тысяч человек, большая часть из которых была найдена. «Однако еще официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство реинтеграции Украины сообщило о запуске единого реестра, куда будут вноситься данные о пропавших без вести гражданах. В нем будут доступны имя, место и дата рождения, место жительства, семейное положение и территория, где человека видели в последний раз.

18 апреля Олег Котенко, уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, заявил, что свыше семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины числятся пропавшими без вести.

