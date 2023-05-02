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00:23, 2 мая 2023Мир

США решили отменить обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев

Власти США решили отменить требование обязательной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Американские власти отменяют требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.

Согласно документу, требование будет отменено 12 мая. Кроме иностранцев, изменения коснутся федеральных служащих и подрядчиков.

«В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19», — говорится в заявлении.

С 5 января в США действовал приказ об обязательном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая из-за вспышки заболеваемости в КНР. Требование распространялось на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из Китая они должны были сдать тест на COVID-19.

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Екатерина Подвигина
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