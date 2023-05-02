Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 2 мая 2023Бывший СССР

Стал известен процент планирующих отпраздновать День Победы украинцев

КМИС: в 2023 году День Победы планируют отпраздновать 13 процентов украинцев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

День Победы в 2023 году планируют отпраздновать 13 процентов населения Украины. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС), опираясь на исследование.

В 2010 году День Победы был одним из самых значимых праздников в стране, его отмечали 58 процентов украинцев. Из исследования стало известно, что в 2021 году его популярность снизилась до 30 процентов, а в 2023 году — до 13 процентов.

По данным института, такой процент получился из-за того, что в России этот день «активно отмечают как агрессивный милитаристский праздник».

На протяжении 14-22 февраля в рамках исследования было опрошено 2002 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Ранее в Луганской народной республике допустили, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление 9 мая. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что «противник попытается омрачить празднование Дня Победы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России ответили на желание Польши получить репарации
На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра
В РПЦ отвергли связь извержения Кураева из сана с критикой церкви
Появились кадры патрулирования ВСУ улиц Артемовска
В Москве человек упал с Останкинской телебашни
Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов
Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию
На Украине запустили единый реестр пропавших без вести
Шанс Польши получить репарации от Германии оценили
Снуп Догг захотел купить клуб НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.