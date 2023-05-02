Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 2 мая 2023Россия

Депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге

В Ангарске депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге
Олег Иванов

Олег Иванов. Фото: Дума Ангарского городского округа

Депутат Думы Ангарского городского округа Олег Иванов обматерил одного из горожан и пригрозил коллеге — депутату гордумы Андрею Болгову. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Болгова, его коллегу — члена комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии — возмутили запросы в связи с финансовой деятельностью возглавляемого Ивановым муниципального предприятия. Депутат включился в обсуждение под одним из постов в мессенджере и нагрубил другим участникам.

«После этого прислал смс с угрозами и начал звонить», — продолжил Болгов. На записи разговора с абонентом, записанным в телефоне депутата под именем Иванова, собеседник говорит, что Болгов «нажил себе врага». На вопрос о том, чем вызвана такая реакция, голос обещает «плотно заняться» коллегой по гордуме.

Болгов заявил, что расценивает прозвучавшие в его адрес угрозы как реальные, и планирует в связи с этим обратиться в полицию.

Ранее в Смоленске депутат заметил коллегу, справляющего нужду на забор, и снял это на видео. В ответ на замечание мужчина заявляет, что ему стыдно, после чего достает депутатское удостоверение. «Честно говоря, брат, я неделю бухал», — объяснил он свой поступок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»
Киркоров отреагировал на смерть Валентина Юдашкина
Останки расчлененного мужчины обнаружили в трех разных местах в Ленобласти
Раскрыта правда о работе российских стюардесс
В Швеции сравнили Евросоюз со смирительной рубашкой
Появились подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни
Норвегия увеличит оборонные расходы
Европа получила рекордный объем сжиженного газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.