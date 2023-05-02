В Ангарске депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге

Депутат Думы Ангарского городского округа Олег Иванов обматерил одного из горожан и пригрозил коллеге — депутату гордумы Андрею Болгову. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Болгова, его коллегу — члена комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии — возмутили запросы в связи с финансовой деятельностью возглавляемого Ивановым муниципального предприятия. Депутат включился в обсуждение под одним из постов в мессенджере и нагрубил другим участникам.

«После этого прислал смс с угрозами и начал звонить», — продолжил Болгов. На записи разговора с абонентом, записанным в телефоне депутата под именем Иванова, собеседник говорит, что Болгов «нажил себе врага». На вопрос о том, чем вызвана такая реакция, голос обещает «плотно заняться» коллегой по гордуме.

Болгов заявил, что расценивает прозвучавшие в его адрес угрозы как реальные, и планирует в связи с этим обратиться в полицию.

Ранее в Смоленске депутат заметил коллегу, справляющего нужду на забор, и снял это на видео. В ответ на замечание мужчина заявляет, что ему стыдно, после чего достает депутатское удостоверение. «Честно говоря, брат, я неделю бухал», — объяснил он свой поступок.