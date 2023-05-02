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22:53, 2 мая 2023Мир

ЕС выделит 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделит €500 млн на расширение производства боеприпасов
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделит 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

По ее словам, соответствующий закон будет предложен в среду, 3 мая. «Этот закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе, чтобы сейчас ускорить и расширить масштабы производства боеприпасов, потому что Украина нуждается в этом сейчас», — сказала она.

В апреле официальный представитель ЕК Веерле Нуйтс заявила, что Евросоюз предоставит Украине два транша по 1,5 миллиарда евро каждый. По ее словам, соответствующее решение было принято после того, как ЕК пришла к выводу, что украинская сторона «продолжает достигать удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения и бизнес-климата».

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Марина Совина
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