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16:50, 2 мая 2023Россия

Москвич сообщил об украинском голубе-диверсанте с миной-лепестком

Baza: в Москве мужчина сообщил полиции об украинском голубе-диверсанте с миной-лепестком

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве очевидец сообщил полицейским об украинском голубе-диверсанте, который якобы сбросил мину-лепесток. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина обратился в отделение полиции 1 мая. По словам москвича, он лично видел в Академическом районе столицы птицу, которая была выкрашена в цвета украинского флага. В когтях у нее была мина-лепесток с большой буквой «У». Мужчина подчеркнул, что затем голубь сбросил мину на землю.

На место предполагаемого происшествия был выслан наряд полиции. Однако после внимательного осмотра территории никаких мин найдено не было.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. По словам владельца машины, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

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Никита Абрамов
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