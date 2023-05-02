Американские ученые опровергли теории о мощном климатическом оружии США

Информация о мощном климатическом оружии США оказалась недостоверной

Американские ученые опровергли теории заговора, в которых говорится о программе исследования ионосферы высокочастотным воздействием (HAARP) как о смертоносном оружии.

В 1997 году писатели Джин Мэннинг и Николас Бегич выпустили книгу Angels Don't Play This HAARP. В ней рассказывается, что HAARP может запрограммировать любые техногенные катастрофы на Земле. С тех пор систему неоднократно связывали с крупными природными катастрофами.

Проект HAARP запустили весной 1997 года для изучения природы и развития систем ПВО. В 2014 году ВВС США отказались от поддержки системы, а в 2022-м сообщалось, что комплекс будет исследовать ионосферу Юпитера.

На сайте Аляскинского университета в Фэрбенксе, под руководством которого работает HAARP, заявляется, что программа не является секретной. Ученые также разъяснили, что радиоволны, которые передает система, не поглощаются ни в тропосфере, ни в стратосфере — слоях атмосферы, в которых протекают погодные изменения. Соответсвенно, HAARP не может влиять на погоду. Сотрудники университета также опровергли теорию, согласно которой с помощью программы якобы можно установить контроль над людьми. Уточняется, что ученые и исследователи HAARP не изучают неврологию.

Официальных сведений о том, что станция HAARP используется как оружие, нет. Авторы подобных теорий признают, что не существует свидетельств, доказывающих обратное, и отмечают, что мощности комплекса недостаточно, чтобы повлиять на погоду.

Информация о том, что проект HAARP является мощным климатическим оружием США, широко распространялось в соцсетях и СМИ в разные годы. При этом подобные теории неоднократно опровергались.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»