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08:48, 22 июня 2026Россия

Сбитый с мотоцикла ударом дрона боец СВО с травмой доехал до позиции и восстановил связь

Сбитый с мотоцикла ударом дрона боец СВО с травмой продолжил выполнение задачи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сбитый с мотоцикла ударом дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Красавчик с травмой продолжил выполнение задачи, доехав до позиции и восстановив связь. Его историю публикует газета «Красная звезда».

Как рассказал военнослужащий, летом 2024 года на Кураховском направлении на одном из орудий слетела прошивка после удара противника. «В эфире полнейшая жвачка — ничего не разобрать. Нужно ехать», — вспомнил он, добавив, что когда отправлялся в путь, небо было достаточно чистым.

Однако его выследил FPV-дрон ВСУ. Прилет пришелся с левой стороны, беспилотник сбил российского бойца с мотоцикла в чистом поле, где, придавленный техникой, с сильнейшей болью в колене и руке, он оказался без укрытия и помощи.

«Кольнула подлая мысль: "Неужели все?" Но сдаваться не собирался — кое-как освободился, поднял технику и стал заводить», — вспоминает Красавчик.

По его словам, несмотря на травмы, он завел мотоцикл, который не сразу подал признаки работоспособности, доехал до позиции и восстановил связь. В результате расчет гаубицы открыл огонь вовремя и российские штурмовики получили поддержку в самый нужный момент.

Ранее сообщалось, как ефрейтор Павел Супонин восстановил связь под минометным обстрелом ВСУ и помог продвижению Российской армии на одном из направлений в зоне СВО. Военнослужащему удалось обнаружить и восстановить поврежденный кабель.

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