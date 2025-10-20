Российский солдат восстановил связь под минометным обстрелом ВСУ и помог продвижению ВС РФ

МО РФ: Ефрейтор восстановил связь под обстрелом ВСУ и помог продвижению ВС РФ

Гвардии ефрейтор Павел Супонин восстановил связь под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог продвижению Российской армии на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, задачей российского солдата было обеспечить устойчивую и бесперебойную связь между командным пунктом и группами радиоэлектронной борьбы во время наступательных действий российских подразделений.

Во время боя противник начал отступать, напоследок открыв минометный огонь по наступавшим российским группам. В результате была нарушена схема организации связи с маневренными группами радиоэлектронной борьбы. Супонину предстояло ее наладить в условиях непрекращающегося огня.

Военнослужащему удалось обнаружить и восстановить поврежденный кабель. Российские штурмовики смогли возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнить поставленные боевые задачи, в том числе продолжить продвижение, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который с ранением под обстрелом дронов прятал технику для поддержки наступления российских войск. За выполнение задачи его представили к государственной награде.