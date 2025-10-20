Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 20 октября 2025Россия

Российский солдат восстановил связь под минометным обстрелом ВСУ и помог продвижению ВС РФ

МО РФ: Ефрейтор восстановил связь под обстрелом ВСУ и помог продвижению ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гвардии ефрейтор Павел Супонин восстановил связь под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог продвижению Российской армии на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, задачей российского солдата было обеспечить устойчивую и бесперебойную связь между командным пунктом и группами радиоэлектронной борьбы во время наступательных действий российских подразделений.

Во время боя противник начал отступать, напоследок открыв минометный огонь по наступавшим российским группам. В результате была нарушена схема организации связи с маневренными группами радиоэлектронной борьбы. Супонину предстояло ее наладить в условиях непрекращающегося огня.

Военнослужащему удалось обнаружить и восстановить поврежденный кабель. Российские штурмовики смогли возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнить поставленные боевые задачи, в том числе продолжить продвижение, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который с ранением под обстрелом дронов прятал технику для поддержки наступления российских войск. За выполнение задачи его представили к государственной награде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости