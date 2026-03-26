Самый узкий дом в мире построили в Перу

В Перу построили самый узкий дом в мире шириной 63 сантиметра

В Перу построили самый узкий дом в мире, ширина которого составила 63 сантиметра. Об этом стало известно изданию Oddity Central.

Постройка расположена в городе Аукальяма, ее создатель — местный житель Фабио Морено. Несмотря на компактный размер, дом полностью оснащен всем, что нужно для проживания. В нем есть кухня, ванная, спальня, рабочее место, столовая и прачечная. Жилье состоит из двух уровней, соединенных лестницами.

Здание может посетить любой желающий, однако из-за размера в него поместится только один человек. Морено подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса и рассчитывает получить для постройки официальный статус самого узкого дома в мире.

